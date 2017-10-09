Дознаватели МЧС выясняют причины пожара в ТЦ «Синдика»

Оперативные группы дознавателей МЧС России начали выяснять причины пожара в торговом центре «Синдика» на северо-западе Москвы.

«Для определения причин крупных пожаров в Московской и Ростовской областях, а также проведения процессуальных проверок по факту возгораний организована работа оперативных групп дознавателей МЧС России», — заявили РИА «Новости» в ведомстве.

По словам представителя МЧС, для установления причин возгорания ведомство привлечет испытательно-пожарные лаборатории. МЧС также задействует робототехнические комплексы для полной ликвидации пожара.

Рассматриваются две основные версии возникновения пожара - поджог и нарушение правил эксплуатации электрооборудования, рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, проверка соблюдения норм пожарной безопасности на складах арендаторов в 2016-2017 гг. не проводились.

Пожар в ТЦ «Синдика» начался днем в воскресенье, открытое горение пожарные ликвидировали только к утру понедельника. Общая площадь пожара достигала 55 000 кв. м.