Военнослужащий с Украины задержан при незаконном пересечении границы с Россией

Российские пограничники задержали мужчину, который попытался незаконно перейти российскую границу на Луганском направлении, рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

«9 октября за нарушение государственной границы из Украины в Россию на Луганском направлении задержано лицо, представившееся военнослужащим Вооруженных сил Украины», - уточнили в пресс-службе.

На данный момент устанавливаются обстоятельства происшедшего.