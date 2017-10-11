Суд счел законным признание «Открытой России» нежелательной организацией в России

Тверской суд Москвы признал законными решения Генпрокуратуры и Минюста внести британскую «Открытую Россию» в список нежелательных организаций на территории страны. Тем самым суд отказал организации в удовлетворении административного иска, передает «Интерфакс».

«В административном иске о признании решения о внесении британской "Открытой России" в перечень нежелательных организаций незаконным и обязании Минюста РФ исключить ее из этого списка отказать», - огласила судья.

В пресс-службе Минюста России уточнили, что на территории России нет филиалов «Открытой России».