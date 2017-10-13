The Bell назвал инициатора создания 100 политических телеграм-каналов под выборы

О проекте создания сети из 100 анонимных политических телеграм-каналов для формирования предвыборной повестки первым сообщил РБК. Авторство собеседники приписывали администрации президента, она же указывалась в качестве потенциального куратора проекта. Финансирование предполагалось переложить на регионы.

Источник The Bell, близкий к Кремлю, рассказал, что создание сети является частной инициативой директора Института актуальной экономики Никиты Исаева. Сам Исаев не отрицал свою причастность к проекту, но комментировать тему отказался, отметив что «весь смысл телеграм-каналов – в анонимности». При этом Исаев рассказал, он с командой уже развивает сеть телеграм-каналов, среди которых есть и политические. Их аудиторию он оценил более чем в 100 000 подписчиков.

Исаев в 2008 г. был замом главы Росмолодежи Василия Якеменко, в 2015 г. - председателем президиума политсовета партии «Родина», а в начале 2017 г. создал общественно-политическое движение «Новая Россия».

Автор одного из самых популярных политических каналов Давыдов.Индекс» с 56 000 подписчиками Леонид Давыдов считает, что информация о сети региональных каналов больше «похожа на некий сырой проект, который хотят пролоббировать», чтобы «получить подряд». В противном случае он был бы отработан кремлевскими СМИ и телеграм-каналами.

В августе победителем конкурса ЦИК на создание концепции информационно-разъяснительной кампании на выборах президента стало одно из крупнейших российских PR-агентств «ИМА-консалтинг», оценившее эту работу в 40 млн рублей. Конкретного проекта по созданию сети телеграм-каналов в рамках программы пока нет, говорит знакомый с ходом планирования кампании собеседник. Но эту идею, по его словам, в Кремле считают перспективной.

Источник РБК оценивал затраты на функционирование одного среднего канала в 2-3 млн руб. в месяц, а хорошего в 10-20 млн руб. То есть работа 100 каналов хотя бы в течение 4 месяцев может обойтись в 800 млн руб. Исаев сообщил The Bell, что проект может стоить «десятки или сотни» миллионов рублей.