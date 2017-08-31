ЦИК предложили завлекать избирателей на выборы президента с помощью селфи и мемов

Выборы президента – 2018 предполагается облечь в доходчивую символическую форму Андрей Гордеев / Ведомости

Центризбирком выбрал победителя творческого конкурса на создание концепции информационно-разъяснительной кампании на выборах президента в 2018 г. – им стала компания «ИМА-консалтинг» (входит в холдинг «Группа ИМА», президентом которого является политтехнолог Андрей Гнатюк). Победитель был выбран тайным голосованием, исход которого до последнего момента был неочевиден, рассказал журналистам в среду заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. Впрочем, уточнил он, речь идет скорее о выборе исполнителя – «идеальной концепции предложено не было», поэтому техническое задание, формированием которого теперь займется ЦИК, будет основано не только на концепции победителя, в него могут войти удачные предложения других участников конкурса. Согласно его условиям ЦИК получает права на все их разработки. По словам Булаева, «ИМА-консалтинг» запросил за свою работу около 40 млн руб., но окончательная стоимость контракта пока не определена.

Прежний опыт 220 млн руб. стоила Центризбиркому реализация программы информационно-разъяснительной деятельности на президентских выборах 2008 г. В эту сумму, в частности, вошли стоимость изготовления и размещения информационных материалов в электронных СМИ (эфирное время госканалы предоставляют бесплатно), просветительской кампании в печати и работы в интернете

Гендиректор «ИМА-консалтинга» Вартан Саркисов подтвердил «Ведомостям», что готовой концепции информационно-разъяснительной работы у его компании пока нет, только «предварительные креативные проработки». Основная работа начнется именно сейчас – в результате ЦИК должен получить и протестировать несколько вариантов концепции. Она будет включать в себя как рекламные продукты, предназначенные для распространения по всем информационным каналам, так и план информационно-разъяснительной работы, направленной на повышение мотивации избирателей. Также будут проводиться мониторинг информационного поля, социологические исследования и взаимодействие с экспертным сообществом, говорит Саркисов. Окончательный формат этой работы еще должен утвердить ЦИК.

Ранее сообщалось, что Mail.ru Group (также приняла участие в конкурсе) может заняться реализацией digital-стратегии перед президентскими выборами. Но человек в ЦИК говорит, что какой-то самостоятельной digital-стратегии там не планировали.

Тем не менее в конкурсной заявке «ИМА-консалтинга», с которой удалось ознакомиться «Ведомостям», упомянут спецпроект по популяризации выборов с участием ресурсов в социальных сетях, принадлежащих Mail.ru Group («В контакте», «Одноклассники» и проч., при этом оговаривается, что с Mail.ru Group это нужно еще согласовать). Представитель Mail.ru Group не смог оперативно пояснить «Ведомостям», велись ли такие переговоры. В целом «ИМА-консалтинг» предлагает достаточно консервативную концепцию информационной кампании. Там довольно трезво оценивают риски предстоящей президентской кампании, отмечая общее недоверие к результатам выборов и широко распространенное убеждение в том, что от результатов конкретного волеизъявления мало что зависит. Мотивировать избирателя предлагается, объясняя ему важность сделанного выбора для будущего всей страны (выбор президента – выбор будущего России), делая упор на семейные ценности (государство как большая семья) и обеспечение безопасности голосования (в первую очередь информационной). В качестве графического символа будущей кампании предлагается несколько логотипов, один из них обыгрывает число 18 (восьмерка стилизована под песочные часы). Предусмотрена также работа в социальных сетях: от мониторинга и реагирования на «негатив» до флешмобов, предлагающих «добежать до выборов» или сделать селфи на избирательном участке (за самые удачные кадры можно было бы вручать грамоты ЦИК, предлагают в «ИМА-консалтинге»). В соцсетях также предлагается использовать мемы – легко распространяемые смысловые единицы: как пример такого мема авторы концепции предлагают фразу: «Куда ушел Малахов? На выборы».

«ИМА-консалтинг» уже выигрывал конкурс ЦИК на оказание услуг по информированию избирателей в ходе федеральных кампаний 2007–2008 гг. Тогда среди прочего ЦИК получил несколько вариантов информационно-разъяснительных материалов, в числе которых было официальное информирование о дате голосования (слоган гласил: «Найди время выбрать будущее»), эмоциональное информирование с использованием портретов россиян на фоне народных достижений («Голосует вся Россия»), информирование, адресованное молодежи («Голосуй, не комплексуй!»), а также мотивационное («Под лежачий камень вода не течет»), мобилизационное, агитационное и даже философское («Чтобы выбор был правильным, его надо сделать») направления.

В 2011 г. «ИМА-консалтинг» получил контракт ЦИК на разработку единого стиля оформления информационно-разъяснительных материалов к выборам депутатов Госдумы. Правда, тогда не обошлось без скандала, поскольку агитационные материалы Мосгоризбиркома оказались очень схожи с рекламой партии «Единая Россия». Однако ЦИК не усмотрел в этом нарушения.

Плотные контакты с московскими властями «ИМА-консалтинг» сохранил и после этого. Например, в 2014–2016 гг., по данным «Трансперенси интернешнл – Россия», компания получила от столичных властей в общей сложности 52 контракта на 132,6 млн руб. на проведение социологических исследований, подразумевающих выявление точек социальной напряженности, организацию информационной кампании, консультационно-организационное сопровождение публичных слушаний.