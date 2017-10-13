Контракт на поставку С-400 Эр-Рияду заключат в ближайшее время

Контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400 Саудовской Аравии будет заключен «в самое ближайшее время», заявил «Интерфаксу» помощник президента России по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин. Сейчас, по его словам, стороны ведут переговоры и согласуют условия.

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 2 октября сообщила, что Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках С-400, противотанковых ракетных комплексов «Корнет-ЭМ», систем ТОС-1А, автоматических гранатометных комплексов АГС-30 и автоматов Калашникова АК-103.

9 октября пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков назвал «весьма позитивными» контакты в плане реализации сделки по продаже Саудовской Аравии С-400.

О том, что договоренность о поставках С-400 была достигнута в ходе визита саудовского короля Сальмана Бен Абдель Азиз Аль Сауда в Россию, 5 октября сообщил межарабский телеканал «Аль-Арабийя».