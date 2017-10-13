Песков назвал неприемлемым отказ США в выдаче виз военной делегации России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с отказом США выдать визы российским военным для участия в брифинге в штаб-квартире ООН неприемлемой.

«Как страна [США], которая принимает у себя штаб-квартиру ООН, американские власти несут определенные обязательства. В данном случае мы, конечно, чрезвычайно обеспокоены подобной ситуацией и считаем ее неприемлемой», - сказал Песков.

Ранее появилась информация, что делегация Генерального штаба Вооруженных сил России не смогла получить визу США для участия в совместном брифинге в штаб-квартире ООН по проблематике противоракетной обороны.

В посольстве США в Москве не стали комментировать ситуацию, подчеркнув, что в ведомстве не принято обсуждать публично вопросы выдачи виз тому или иному лицу.