В Минобороны назвали угрозой для России американскую систему ПРО в Европе

С ее помощью США могут ударить по европейской части России

Власти США могут использовать объекты противоракетной обороны (ПРО) в Румынии и Польше для пуска крылатых ракет. Европейская часть России находится под угрозой, заявил представитель Минобороны России Александр Емельянов на российско-китайском брифинге по ПРО.

«Тезис о том, что в наземном варианте пусковые установки Мк-41 якобы утрачивают способность запускать крылатые ракеты, неубедителен. Замена противоракет на европейских базах ПРО крылатыми ракетами "Томагавк" может быть осуществлена скрытно и в короткие сроки», - отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, США предоставляют мировой общественности недостоверную информацию о возможностях своей системы ПРО. К 2022 г. Вашингтон будет иметь более 1000 единиц ракет в рамках системы ПРО. «Рассмотрим возможности огневых средств системы ПРО США. Сегодня они включают свыше 30 противоракет "ГБИ", 130 противоракет "Стандарт-3", 150 противоракет комплексов Thaad. Замечу, что более 60 противоракет развернуто в Европе, около 150 противоракет в составе Азиатско-Тихоокеанского регионального сегмента ПРО», - сказал Емельянов.

По его словам, подобное число огневых средств ПРО представляет угрозу для российского потенциала сдерживания, учитывая постоянно ведущиеся работы по модернизации американских комплексов ПРО.

«Создаваемая система ПРО представляет угрозу для безопасности международной космической деятельности, препятствует достижению договоренностей о неразмещении оружия в космосе», — сказал Емельянов (цитата по РИА «Новости»).

Емельянов также заявил, что США начали работать над созданием перспективных комплексов мгновенного глобального удара. «В неядерном оснащении эти комплексы должны решать те же задачи, что сегодня возложены на стратегические ядерные силы», - пояснил он. По его словам, существует взаимосвязь планов по развертыванию системы ПРО и созданию подобных средств мгновенного глобального удара. В случае нанесения «разоружающего» удара по объектам стратегических ядерных сил России и Китая существенно увеличивается эффективность американской системы ПРО, добавил он.

В Минобороны России считают, что наличие глобальной системы ПРО снижает возможность применения ядерного оружия, но при этом «создает иллюзию безнаказанности внезапного применения стратегических наступательных вооружений под "зонтиком противоракетной обороны". Действия американских властей провоцируют новую гонку вооружений.

В свою очередь официальный представитель Минобороны США Дана Уайт заявила, что военное присутствие США в Европе носит только оборонительный характер. «Мы совершенно открыты в этом отношении», - сказала она (цитата по ТАСС).

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