Украина требует от ПАСЕ подать на Россию в суд‍

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) потребовала от секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда подать иск в суд на Россию за неуплату членских взносов, передает RT со ссылкой на заявление руководителя делегации Владимира Арьева.

«От Ягланда требовали жесткой позиции на переговорах в Москве. И вообще, подать в суд на Россию за неуплату взносов», — пояснил Арьев.

В конце июня глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил Ягланду о том, что российская сторона приостанавливает уплату взносов в бюджет ЕС из-за неучастия российской делегации в работе ПАСЕ.

Позже сообщалось, что бюджет организации из-за решения Москвы сократится на 10%.