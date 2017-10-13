Борис Джонсон приедет в Россию с официальным визитом в конце года

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон решил приехать в Россию с официальным визитом до конца этого года. Он собирается обсудить с Москвой вопросы международной безопасности. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства Великобритании.

Как отмечается в сообщении, Джонсон приедет по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова. «Россия является членом Совета Безопасности ООН, существуют вопросы глобальной безопасности, которые мы должны обсудить: от Ирана до Северной Кореи», - отмечается в сообщении британского МИДа.

Джонсон, слова которого приведены в сообщении, считает, что отношения Великобритании с Россией «неоднозначные», что является «большим поводом, чтобы говорить с Россией». По его мнению, сторонам следует обсудить разногласия, дальнейшее сотрудничество для безопасности обеих стран и международного сообщества. «Я с нетерпением жду визита в Москву, чтобы взаимодействовать с российским правительством», - приведены в сообщении слова британского министра.

«Великобритания имеет большие разногласия с Россией, в частности, по Сирии и Украине... Вот почему мы не можем вернуться к «бизнесу как обычно», крайне важно продолжить диалог по вопросам, представляющим национальный интерес Великобритании», - уточнили в британском МИДе.