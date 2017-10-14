«Коммерсантъ» узнал детали допроса подозреваемого в убийстве Вороненкова

Следователи допросили предпринимателя и криминального авторитета Владимира Тюрина, которого Генпрокуратура Украины считает заказчиком убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По версии следствия, у Тюрина было два мотива для убийства: во-первых, об этом его якобы попросили в ФСБ, во-вторых, его сожительница — оперная певица Мария Максакова-Игенбергс — впоследствии стала женой Вороненкова.

На допросе в СКР Тюрин заявил, что не испытывал к Вороненкову ни неприязни, ни чувства ревности. Также, по его словам, они с убитым не пересекались в бизнесе. Тюрин утверждает, что он даже не был знаком с Вороненковым. Отвергает он и связи со спецслужбами.

Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта при выходе из гостиницы. Его охранник был ранен в ходе перестрелки с убийцей. Позже убийца скончался в больнице. Его вдова Мария Максакова призывает не искать личных мотивов убийства.