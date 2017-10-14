Сегодня начали действовать новые правила получения водительских прав

С 14 октября в России начали действовать новые правила получения водительских прав, сообщается на сайте Госавтоинспекции. Изменения касаются проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений.

В частности, установлены требования к местам приема и ожидания заявителей, их необходимо сделать доступными и комфортными для людей с ограниченными физическими возможностями.

Также приведен в соответствие с Налоговым кодексом порядок уплаты государственной пошлины за проведение экзаменов. Теперь ее необходимо оплачивать до подачи заявления. Кроме того, теперь можно подать документы и получить права в МФЦ при их замене, утрате (хищении), а также международные водительские удостоверения.

Что касается экзамена, то новые правила предполагают изменения ряда испытательных упражнений и условий их выполнения. Например, упражнение «скоростное маневрирование» для мотоциклов стало обязательным.

Решен вопрос о проведении экзамена на площадке в зимних условиях — при устойчивом снежном покрове границы испытательных упражнений обозначаются дополнительными стойками и конусами.