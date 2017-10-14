СМИ сообщили о финансовых связях экс-главы штаба Трампа с Дерипаской

Бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт имел серьезные финансовые связи с российским предпринимателем Олегом Дерипаской, сообщает американский телеканал NBC News.

Журналисты выяснили, что компания Дерипаски Oguster Management выдала кредит в размере $26 млн компании Yiakora Ventures, связанной с Манафортом. Деньги выданы в форме займа, погашаемого по требованию.

«Согласно финансовым документам, составленным на Каймановых островах и на Кипре, с учетом кредита объем деловых операций между ними в течение последнего десятилетия достигает $60 млн», — говорится в расследовании NBC News.

Представитель Дерипаски не стал комментировать информацию, передает «Интерфакс».

В сентябре газета Washington Post сообщала, что Манафорт за несколько дней до официального выдвижения Трампа от республиканской партии предлагал Дерипаске «организовать закрытые брифинги».