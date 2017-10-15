Представитель Дерипаски прокомментировал сюжет NBC о связях с Манафортом

Деловые контакты Олега Дерипаски обусловлены только его бизнес-интересами, заявил представитель предпринимателя, комментируя сюжет NBC. «Олег Дерипаска, президент "Русала", неоднократно заявлял, что все его деловые контакты с кем-либо и где-либо в мире он осуществлял и осуществляет исключительно в интересах своего бизнеса», — сказал представитель бизнесмена.

Накануне американский телеканал сообщил, что компания Дерипаски Oguster Management выдала кредит в размере $26 млн компании Yiakora Ventures, связанной с экс-главой предвыборного штаба президента США Полом Манафортом.

По мнению представителя Дерипаски, при создании сюжета NBC «видел свою цель в том, чтобы поддержать истерию и внести свой вклад в развитие теории заговора со стороны России, расследование которого заходит в тупик».

«Что касается господина Манафорта, то результаты его манипуляций с инвестициями Олега Дерипаски будут иметь очевидные юридические последствия», — заключил представитель.

В сентябре газета The Washington Post сообщала, что Манафорт за несколько дней до официального выдвижения Трампа от Республиканской партии предлагал Дерипаске «организовать закрытые брифинги».