Коалиция позволила боевикам ИГ эвакуироваться из Ракки

Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с запрещенной террористической организацией «Исламское государство» позволила боевикам мирно покинуть сирийскую Ракку. Они выйдут из города в сопровождении поддерживаемых США сирийских ополченцев, сообщает Reuters.

Как рассказал агентству член городского совета Ракки Омар Аллуш, боевикам разрешили покинуть город вечером 15 октября. При этом они намерены увести с собой около 400 мирных жителей в качестве «живого щита».

Накануне представитель сирийских отрядов народной самообороны (YPG) Нури Махмуд заявил, что Ракка, считающаяся столицей ИГ, может быть освобождена от боевиков в субботу или в воскресенье. В выходные более 100 боевиков ИГ сдались военным.