Сирийская Ракка может быть освобождена от боевиков ИГ в ближайшие дни

Представитель сирийских отрядов народной самообороны (YPG) Нури Махмуд заявил, что Ракка, считающаяся столицей запрещенной террористической организации «Исламское государство», может быть освобождена от боевиков в субботу или в воскресенье.

«Бои в городе Ракка продолжаются. ИГ находится на грани поражения. Сегодня или завтра город может быть освобожден», — сказал Махмуд агентству Reuters.

Ранее телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источник в международной коалиции во главе с США сообщил, что около 100 боевиков ИГ сдались в Ракке за последние сутки.