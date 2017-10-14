Вячеслав Володин планирует поездку в Сирию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин собирается поехать в Сирию, об этом он рассказал журналистам на брифинге в Санкт-Петербурге. Поездка может состояться в первой половине 2018 г. В пятницу Володин встречался с председателем Народного совета Сирии Хамудом Юсефом Ас-Саббахом в рамках 137-й межпарламентской ассамблеи.

По мнению спикера, во встрече в Сирии могли бы участвовать и представители парламентов европейских стран — члены Европарламента, председатели парламентов других стран. Володин считает, что это «принесет пользу в деле борьбы с терроризмом».