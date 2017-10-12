Более половины россиян выступают за оказание помощи Сирии после войны

Более половины (73%) россиян видят необходимость в помощи Сирии после окончания военного конфликта. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

75% респондентов высказались за необходимость оказания помощи в форме гуманитарных грузов, 45% - за предоставление военно-технической помощи, за дипломатическую поддержку - 44%. При этом всего четверть опрошенных (25%) сказали и о надобности материальной помощи. Против оказания поддержки Сирии высказались 19% респондентов.

Согласно другому опросу ВЦИОМа более трех четвертей опрошенных (79%) интересуются ситуацией в Сирии. Регулярно следят за происходящим 23% респондентов. При этом общий показатель интереса к этим событиям в конце сентября оказался ниже, чем в начале года (87% в январе).