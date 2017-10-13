Под контролем «Исламского государства» осталось менее 8% территории Сирии

Под контролем боевиков «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая групировка) осталось менее 14 800 кв. км в Сирии. Об этом рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба России Сергей Рудской.

Это «составляет менее 8% сирийской территории», уточнил он. По его словам, Воздушно-космические силы России продолжают спецоперацию по ликвидации боевиков ИГИЛ и «Джабхат ан-Нусра», деятельность которой также запрещена в России.

По его словам, в сентябре в Сирии удалось переломить ситуацию в деле борьбы с боевиками. Произошли коренные изменения, сказал он. «От террористов освобождены 142 населенных пункта», - добавил Рудской.