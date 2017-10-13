В Минобороны сообщили об освобождении 92% Сирии от ИГ

От боевиков «Исламского государства» (запрещено в России) освобождено около 92% территории Сирии, сообщает Минобороны. Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщал, что террористы контролируют менее 10% территории Сирии.

В военном ведомстве также сообщили, что за последнюю неделю Воздушно-космические силы (ВКС) России предприняли около 517 боевых вылетов и уничтожили более 1260 объектов международных террористических группировок. На беспилотники пришлось более 139 вылетов, что позволило обнаружить 129 объектов боевиков.

Ранее Конашенков отмечал, что 30 сентября 2015 г., когда российские ВКС начали свою миссию в Сирии, около 90% территории этого государства находились под прямым или косвенным контролем боевиков.