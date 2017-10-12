Сбежавшая к ИГ из Британии «Белая вдова» убита американским дроном

В Сирии американский дрон убил известную в Великобритании разыскиваемую терористку по прозвищу «Белая вдова». О ее гибели сообщили газеты The Times и The Sun со ссылкой на источники в британском правительстве.

Салли Джонс было 50 лет, в 2013 г. бывшая участница панк-группы покинула родной Кент вместе с несовершеннолетним сыном и присоединилась к «Исламскому государству». Там она вышла замуж за 21-летнего британского хакера пакистанского происхождения Джунайда Хуссейна. Он был убит авиаударом с беспилотника в 2015 г. На видеороликах, которые распространяло ИГ, Джонс была представлена как одна из командиров женской боевой бригады «Аль-Ханссаа». Спецслужбы считают, что она помогла завербовать в ИГ десятки женщин и, возможно, в какой-то период была готова сама стать смертницей. Пентагон внес ее в список разыскиваемых террористов, отмечает Daily Mail. Летом 2017 г. еще одна вдова британского участника ИГ рассказала Sky News, что виделась с Джонс и та якобы разочаровалась в ИГ и хотела вернуться на родину.

Беспилотник ВС США Predator в июне нанес удар по Джонс, когда она пыталась бежать из осажденной Ракки, сообщил источник The Sun. По данным Times, она хотела уйти из города еще раньше, но ей помешал собственный сын, которому игиловцы «промыли мозги». 100%-ной уверенности, что убита именно «Белая вдова», у американских спецслужб нет, поскольку нельзя было сделать анализ ДНК останков. Independent отмечает, что подтвердить гибель «джихадистов» в результате ударов с дронов часто бывает невозможно, и затем многие из «убитых» снова появляются в зоне видимости спецслужб. Однако в ЦРУ убеждены, что Джонс убита.