Кадыров сообщил о возвращении из Ирака и Сирии четырех женщин с детьми

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о возвращении из Ирака и Сирии женщин с детьми. «Рад сообщить, что принимаемые меры по спасению в Ираке и Сирии российских детей увенчались еще одним успехом. Сегодня вечером в Грозный прибудет борт из Ирака с очередной группой наших граждан», — написал Кадыров в Instagram.

Самолет доставит четырех женщин и восьмерых детей от шести месяцев до девяти лет. «Среди них одна жительница Чечни с тремя маленькими сыновьями, жительница Твери с сыном, девушка из Тюмени с сыном. Также на борту находится гражданка Казахстана с тремя детьми», — отметил глава Чечни.

Российских граждан сопровождает представитель Кадырова на Ближнем Востоке и в Северной Африке Зияд Сабсаби.