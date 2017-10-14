Минобороны сообщило об освобождении сирийского города Меядин от ИГ

Сирийские правительственные войска освободили город Меядин от боевиков запрещенной террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Меядин являлся крупным населенным пунктом, остававшимся под контролем ИГ в долине реки Евфрат, и наиболее мощным укрепленным районом террористов на востоке Сирии», — сказал Конашенков. Штурмовые отряды при поддержке российских ВКС развивают наступление.

«Успешные действия сирийской армии по разгрому последнего плацдарма ИГ на востоке Сирии резко контрастируют со ступором, в котором уже не один месяц находится возглавляемая США “международная коалиция”, увязшая в Ракке», — отметил Конашенков.

Бомбардировки коалиции в Ракке «не принесли пока ничего, кроме многотысячных жертв» и «ярких примеров безграмотного планирования данной военной операции», говорится в комментарии официального представителя.

Ранее сегодня представитель сирийских отрядов народной самообороны (YPG) Нури Махмуд заявил, что Ракка, считающаяся столицей ИГ, может быть освобождена от боевиков в субботу или в воскресенье. За последние сутки около 100 боевиков ИГ сдались военным.