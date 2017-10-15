Сирийская оппозиция начала последний штурм Ракки

Поддерживаемые США арабо-курдские «Силы демократической Сирии» начали последний штурм Ракки, сообщает Reuters со ссылкой на заявление оппозиции. «Битва будет продолжаться до тех пор, пока город не будет освобожден», — говорится в нем.

Ранее ополченцы сообщили, что осажденный город покинула колонна боевиков, сопровождаемая гражданскими лицами. Агентство отмечает, что есть противоречивая информация об эвакуированных из Ракки сирийских и иностранных боевиках. Неизвестно, сколько их осталось в городе.

Накануне представитель сирийских отрядов народной самообороны (YPG) Нури Махмуд заявил, что Ракка, считающаяся столицей ИГ, может быть освобождена от боевиков в субботу или в воскресенье.