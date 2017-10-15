Из Центрального дома художника в Москве эвакуировали около 30 человек

Датчики зафиксировали задымление в Центральном доме художника в Москве, из здания были эвакуированы около 30 человек. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на столичное управление МЧС.

«Незначительное задымление зафиксировано в ЦДХ по адресу: ул. Крымский Вал, д. 10. Прибывшие на вызов сотрудники МЧС установили, что задымление произошло на техническом этаже. В целях безопасности администрация ЦДХ проводит эвакуацию посетителей, здание покинули около 30 человек. Обстановка спокойная, пострадавших нет», — сказали в ГУ МЧС по Москве.

Администрация ЦДХ совместно с электриками выясняет причины задымления. Уточняется, что оно произошло на техническом этаже.