Райффайзенбанк проверил большинство отделений после звонка о бомбе

Райффайзенбанк проверил большинство отделений после сообщения о заложенном взрывном устройстве, постепенно восстанавливает их работу, сообщила пресс-служба банка.

«К нам поступил сигнал о заложенном в банке взрывном устройстве без указания конкретной локации. Так как жизнь и безопасность наших клиентов и сотрудников являются абсолютным приоритетом, мы приняли решение о проведении краткосрочной эвакуации с одновременной проверкой всех офисов банка, включая call-центр. В настоящий момент проверка в большинстве офисов завершена, сотрудники возвращаются на рабочие места», - сообщили в банке.

Сегодня, после звонка о заложенной бомбе, Райффайзенбанк эвакуировал людей из всех офисов. Временно были недоступны отделения банка и call-центр.

Серия звонков об угрозе взрывов в России продолжается уже месяц. Звонки о якобы заложенных бомбах начались вечером 10 сентября. За это время анонимы «заминировали» 2340 объектов в 144 городах страны, эвакуированы почти миллион человек. ФСБ считает, что звонки идут из-за границы через IP-телефонию.