Райффайзенбанк эвакуировал российские офисы из-за звонка о бомбе

Российский Райффайзенбанк эвакуировал все офисы из-за звонка о заложенной бомбе, сообщил банк в официальном аккаунте в Facebook. Временно будут недоступны отделения банка и call-центр, уточнил банк.

«К нам поступил сигнал о возможном заложенном взрывном устройстве без указания конкретной локации. Так как жизнь и безопасность наших клиентов и сотрудников являются абсолютным приоритетом, мы приняли решение о проведении краткосрочной эвакуации с одновременной проверкой всех офисов банка, включая call-центр. Мы расcчитываем завершить проверку в кратчайшие сроки», - говорится в сообщении.

Серия звонков об угрозе взрывов в России продолжается уже месяц. Звонки о якобы заложенных бомбах начались вечером 10 сентября. За это время анонимы «заминировали» 2340 объектов в 144 городах страны, эвакуированы почти миллион человек. ФСБ считает, что звонки идут из-за границы через IP-телефонию.