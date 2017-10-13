В штаб-квартире совета ЕС 13 человек отравились дымом

В Брюсселе произошло задымление в штаб-квартире Европейского совета - в новом здании «Европа», которое также называют «Космическим яйцом» и в котором проходят саммиты Евросоюза. Как сообщает пресс-служба совета ЕС, это случилось из-за сбоя в работе вентиляции на кухне. Дымом отравились несколько работников кухни. Из здания провели тотальную эвакуацию в старую штаб-квартиру.

Причину задымления выясняют бельгийские пожарные.

Инцидент не приведет к отмене заседания саммита, намеченного на 19 и 20 октября, заверила пресс-служба.

Симптомы отравления проявились у 13 человек, пять из них попали в больницы, сообщил сотрудник пресс-службы AFP. В экстренных службах Брюсселя говорят о полутора десятках пострадавших. Отравившиеся смесью токсичных веществ жаловались на сильную тошноту и резь в глазах, сказал Пьер Мейс, представитель экстренных служб города.

Новое здание штаб-квартиры совета ЕС было введено в эксплуатацию в декабре 2016 г. Сообщалось, что его строительство обошлось в 321 млн евро.