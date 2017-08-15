Следствие о пожаре в Гренфелл-тауэр проверит политику местного совета в сфере соцжилья

Следствие по делу о пожаре в многоквартирной башне Гренфелл в Лондоне изучит действия местного совета - совета районов Кенсингтон и Челси - в сфере контроля за социальным жильем. Как сообщает ВВС, это решило правительство после того, как руководящий расследованием отставной судья сэр Мартин Мур-Бик предложил не изучать политику чиновников в сфере соцнайма. Предложение судьи ограничить предмет расследования вызвало протесты выживших. Премьер-министр Тереза Мэй решила, что ни один вопрос, возникший в связи с пожаром, не должен остаться без ответа.

Таким образом, расследование проверит адекватность правил в сфере социального жилья, недавний ремонт в башне, в ходе которого там поменяли обшивку стен и утеплитель, возможно, из пожароопасных материалов, и действия чиновников уже после пожара.

Пожар в 24-этажной Гренфелл-тауэр произошел в ночь на 14 июля, здание горело, как факел. В огне погибли не менее 80 человек. Здание принадлежит совету района Кенсингтон, там проживали иностранцы, студенты, семьи с детьми. 23 июня полиция Лондона сообщила, что возгорание произошло в неисправной морозилке холодильника Hotpoint. Whirlpool, которой принадлежит Hotpoint, сообщила, что сотрудничает с властями по этому вопросу.

Полиция также сообщила, что свою роль в распространении огня сыграл изолирующий материал, который был заменен в башне при недавнем ремонте. Изоляция не выдержала испытаний, передавала ВВС.