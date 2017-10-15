Тиллерсон заявил о стремлении США к мирному разрешению ситуации с КНДР

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что президент Дональд Трамп будет прилагать усилия для дипломатического урегулирования ситуации с КНДР, но не исключает силовое решение.

«Президент Трамп стремится к дипломатическому урегулированию и не стремится к войне», — сказал Тиллерсон в эфире CNN. По его словам, эти усилия будут продолжаться до тех пор, пока «не будут сброшены первые бомбы».

Госсекретарь также прокомментировал ядерную сделку с Ираном. По его словам, Тегеран нарушает некоторые положения соглашения по атому, в частности в плане количества центрифуг.