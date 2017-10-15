Тюрин попросил не впутывать его в интриги с убийством Вороненкова

Предприниматель Владимир Тюрин, которого Генпрокуратура Украины считает заказчиком убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, заявил о своей невиновности и попросил не вмешивать его в интриги, связанные с расследованием.

«Я непричастен к тому, в чем меня публично обвиняет генпрокурор Украины Юрий Луценко. В связи с этим убедительно прошу не впутывать в свои грязные интриги меня и моих близких и оставить их в покое, тем более что на Украине хватает проблем, требующих неотложного решения», — сказал он в эфире НТВ.

Ранее адвокат Сергей Беляк сообщил, что Тюрин по собственной инициативе пришел для дачи показаний в Следственный комитет России. Как сообщал «Коммерсантъ», на допросе Тюрин заявил, что не испытывал к Вороненкову ни неприязни, ни чувства ревности. Также, по его словам, они с убитым не пересекались в бизнесе. Тюрин утверждает, что он даже не был знаком с Вороненковым.

Бывший депутат был застрелен в центре Киева 23 марта при выходе из гостиницы. Его охранник был ранен в ходе перестрелки с убийцей. Позже убийца скончался в больнице.