Около 400 боевиков ИГ отказались эвакуироваться из Ракки

Перед началом наступления «Сил демократической Сирии» на позиции запрещенной террористической организации «Исламское государство» в Ракке город покинули более 3000 мирных жителей и некоторые боевики, сообщили в оппозиции.

Около 400 боевиков ИГ отказались покидать город. В основном это иностранные наемники, воюющие за «Исламское государство».

В воскресенье поддерживаемые США арабо-курдские «Силы демократической Сирии» начали последний штурм Ракки. Битва будет продолжаться до тех пор, пока город не будет освобожден, говорится в заявлении оппозиции.