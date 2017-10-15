Тереза Мэй и Ангела Меркель выступают за сохранение сделки с Ираном

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель считают, что все стороны должны придерживаться условий соглашений по иранской ядерной программе. Об этом они заявили во время телефонного разговора.

Они «согласились, что Великобритания и Германия остаются решительно приверженными сделке», сказал представитель Мэй.

Премьер Британии и канцлер Германии договорились на следующей неделе встретиться в Брюсселе и обсудить новую стратегию президента США Дональда Трампа по Ирану.

В пятницу Трамп заявил, что Вашингтон готов выйти из соглашения по иранскому атому, если оно не будет изменено с учетом новых требований Белого дома. Он также изложил новую стратегию США относительно иранской ядерной сделки.