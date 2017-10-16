РБК узнал о двух непроизвольных выстрелах Ка-52 в ходе учений «Запад-2017»

В ходе российско-белорусских учений «Запад-2017», на которые приезжал президент Владимир Путин, произошло два инцидента с вертолетом Ка-52 («Аллигатор»), передает РБК со ссылкой на источник, близкий к Минобороны.

Первый инцидент, о котором сообщалось ранее, случился 16 октября в 14:47, в воздухе. Там произошел самопроизвольный сход неуправляемой авиационной ракеты (НАР) С-8, от которого пострадали три человека. В Минобороны подтверждали случайный пуск ракеты, но говорили, что это произошло в другое время и опровергали, что в результате пострадали люди.

Второй самопроизвольный пуск произошел уже после приземления Ка-52 на взлетно-посадочную полосу, в 17.12 по московскому времени, когда экипаж уже покинул вертолет.

Провести послеполетных осмотр машины и вооружений прибыли два технических специалиста. Первый «развернул вертолет таки, чтобы орудие было направлено в безопасном направлении, а после снял кожух, за которым находится пушка. Затем он начал проводить все стандартные процедуры, которые обычно проводятся в рамках техники безопасности после каждого полета», — приводит РБК слова своего собеседника. Второй техник должен был открыть затвор, а затем произвести контрольный спуск, чтобы убедиться, что в канале ствола нет снаряда. Однако он забыл про проверку и сразу нажал на кнопку электроспуска. «Если бы все было выполнено по инструкции, снаряд бы просто упал рядом с машиной, а тут он остался в стволе. В итоге произошел выстрел, который поразил складское помещение», — рассказал источник. По его словам, одна стена склада была частично разрушена, но никто не пострадал. На этот раз выстрелил 30-миллиметровый снаряд.