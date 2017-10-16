В Москве провели эвакуацию из ТЦ «Золотой Вавилон»

Утром в понедельник в Москве была объявлена эвакуация из торгового центра «Золотой Вавилон» на проспекте Мира. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, из здания вывели около 1000 человек. Причину эвакуации он не назвал. Сотрудник ТЦ сказал агентству «Москва», что эвакуация не учебная, людей вывели из здания по распоряжению руководства после анонимного звонка.

В воскресенье СМИ сообщали об эвакуации из ТЦ «Европейский» после звонка о минировании.