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«Домодедово» не подтвердило обнаружения экстремистской литературы в служебной зоне

Московский аэропорт «Домодедово» не подтвердил обнаружения экстремистской литературы в своей служебной зоне, что касается ножей - они были бытовыми. «Это было совместное мероприятие с правоохранительными органами, направленное на выявление граждан, нарушающих миграционное законодательство. В проверке принимали участие и представители транспортной безопасности аэропорта. Информация СМИ об обнаружении запрещенной литературы у сотрудников аэропорта "Домодедово" не соответствует действительности», - сообщила пресс-служба аэропорта.

«Были в том числе проверены сотрудники сторонней клининговой компании, которая оказывает услуги для авиакомпаний. Были выявлены ножи бытового назначения. Стоит отметить, что служебное помещение, в котором проводилась проверка, не используется сотрудниками или предприятиями "Домодедово"», - подчеркнул аэропорт.

О том, что полиция нашла в служебной зоне «Домодедово» ножи и экстремистскую книгу, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. МВД и Следственный комитет пока официально не подтверждают эту информацию.

По данным агентства, помещение, в котором нашли книгу и ножи, занимает служба, занимающаяся уборкой самолетов авиакомпаний S7 и «Глобус» («дочка» S7). Во время осмотра в комнате находились пять граждан Таджикистана и Узбекистана, которые оказались нелегалами (срок их законного пребывания в России истек). Против них возбудили административные дела.

Полиция выясняет, кому принадлежат ножи и запрещенная литература. Ведется следствие.

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