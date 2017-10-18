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Партия браслетов «Тройка» была раскуплена за три часа

Партия из 500 силиконовых браслетов, которые обладают функционалом транспортной карты «Тройка», была распродана за три с половиной часа. Новая партия появится в конце октября. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе столичного метрополитена.

Первая партия браслетов начала продаваться в среду на станциях «Пушкинская», «Маяковская» и «Трубная». Браслеты позволяют оплатить проезд везде, где работает карта «Тройка»: в метрополитене, на Московском центральном кольце (МЦК), в наземном транспорте.