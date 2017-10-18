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AFP: Павленский освобожден из-под психиатрического надзора во Франции

Художника Петра Павленского выпустили из психиатрического стационара в Париже, передает AFP со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Врачи-психиатры провели соответствующую экспертизу.

Теперь Павленского вернут под арест и предъявят ему обвинения. Полиция также задержала его гражданскую жену Оксану Шалыгину. Ей также могут предъявить обвинения.

В ночь на 16 октября Павленский вместе с Шалыгиной поджег ограду офиса Banque de France.

В мае этого года художник и его семья получили политическое убежище во Франции. Павленский уехал из России в январе 2017 г.