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Суд продолжит рассматривать дело Улюкаева 31 октября

Замоскворецкий суд Москвы вернется к слушаниям по существу уголовного дела в отношении бывшего министра Алексея Улюкаева 31 октября. Об этом сообщила в среду «РИА Новости» пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

Она пояснила, что заседание перенеслось на 31 октября в связи с тем, что судья ушла на оглашение приговора по другому делу.

Улюкаев обвиняется в вымогательстве у предправления «Роснефти» Игоря Сечина взятки в размере $2 млн за положительное заключение Минэкономразвития по приватизации «Башнефти». Экс-министр свою вину не признает.