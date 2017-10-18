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Доступ к диссертации Мединского в Российской государственной библиотеке открыт для всех

В Российской государственной библиотеке хранится экземпляр диссертации министра культуры Владимира Мединского. Доступ к работе министра открыт для всех, кто имеет читательский билет, рассказали в пресс-службе библиотеки.

«Вы можете приехать в Химки, где хранится обязательный экземпляр диссертации, вы можете с ним ознакомиться», - уточнили в учреждении, добавив, что каких-либо ограничений относительно доступа к диссертации не существует. Как уточнили в пресс-службе, имеющийся экземпляр не оцифрован, так как он появился в библиотеке в 2011 г. На тот момент закон об обязательном экземпляре в электронном виде еще не вступил в силу.

Автореферат диссертации (сокращенный вариант работы) хранится в здании библиотеки на Воздвиженке.