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Внедорожник въехал в толпу в Харькове

Ведомости
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В центре Харькова автомобиль въехал в толпу людей. Об этом говорится на официальной странице полиции в Facebook.

«Обстоятельства происшествия устанавливаются. Женщина, которая находилась за рулем «Лексуса», уже задержана», - уточнили в полиции.

ДТП произошло в 20.45 мск на ул. Сумской. По предварительным данным, пять человек погибли, шесть человек получили травмы различной степени тяжести.

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Технологии
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Малахов опроверг информацию в СМИ о том, что возглавит предвыборный штаб Собчак

Ведомости
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Телеведущий Андрей Малахов опроверг информацию в СМИ о том, что он возглавит предвыборный штаб Ксении Собчак. «Это фейк. Мне такие предложения не поступали», - сказал он «Ведомостям».

Ранее телеканал «360» со ссылкой на источник утверждал обратное. Директор Малахова Алексей Миндель заявил телеканалу, что ничего не знает об этом. Пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова рассказала, что эта информация старая и обсуждается в течение последних нескольких месяцев.

«Ведомости» ранее опубликовали полный текст письма Собчак. Телеведущая объяснила в письме, почему решила выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России.

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Политика
Новости

AFP: Павленскому и его гражданской жене во Франции предъявлено обвинение в поджоге

ТАСС
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Российскому художнику Петру Павленскому, получившему политическое убежище во Франции, и его гражданской жене Оксане Шалыгиной французская прокуратура предъявила обвинение в преднамеренном поджоге офиса Banque de France, передает AFP.

Их обвиняют в «уничтожении чужой собственности методом, представляющим опасность для других людей». Прокурор направил в суд запрос на арест Павленского и Шалыгиной.

Как писали местные СМИ, фасаду здания в результате акции Павленского был нанесен серьезный ущерб. Согласно законодательству Франции за умышленный поджог Павленскому и его жене грозит до 10 лет тюрьмы и штраф в размере до 150 000 евро.

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Политика
Новости

Погранслужба Украины хочет вернуть приграничные земли в госсобственность

РИА Новости
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Государственная пограничная служба Украины участвует в 70 судебных делах по возвращению в госсобственность частных земель на границе. Об этом сообщает вечером в среду пресс-служба ведомства.

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, что 150 км границы Украины с Венгрией по факту являются «частными» землями. Пограничники не владеют доступом к ним и подобное положение недопустимо, пишет «РИА Новости».

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Политика
Новости

Кудрявцев опроверг участие в предвыборной кампании Собчак

Ведомости
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Демьян Кудрявцев, семья которого владеет газетой «Ведомости», опроверг, что будет консультировать телеведущую Ксению Собчак в ее предвыборной кампании. Ранее в среду телеканал «Дождь» со ссылкой на нескольких собеседников из окружения телеведущей сообщил, что консультантами Собчак станут Кудрявцев и политтехнолог Виталий Шкляров.

«Это все чистой воды fake news. Я действительно с ней разговаривал, потому что «Ведомости» о ней написали. Я сказал, что, если будет что ответить, то ответишь. Я дружу с Ксенией Собчак. Я не занимаюсь предвыборными технологиями», – сказал Кудрявцев «Ведомостям». По его словам, в дальнейшем он не собирается консультировать Собчак в ее предвыборной кампании.

В начале сентября «Ведомости» со ссылкой на несколько источников сообщили, что в выборах президента в следующем году может принять участие женщина. Источник, близкий к администрации президента, называл Собчак «идеальным кандидатом». В среду, 18 октября, Собчак официально объявила о намерении участвовать в президентских выборах в 2018 г.

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Бизнес
Новости

«Роснефть» заплатит Иракскому Курдистану до $400 млн за участие в добыче на пяти блоках

ТАСС
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«Роснефть» и правительство Иракского Курдистана достигли договоренностей о начале геологических разведочных работ на пяти нефтяных блоках. Если разведка будет успешной, то промышленная эксплуатация начнется уже в 2021 г., передает ТАСС.

При этом российская компания может заплатить за вхождение в проект около $400 млн, из них $200 млн потом могут быть компенсированы за счет нефтепродуктов, добытых на месторождении.

Доля российской компании в соглашении о разделе продукции будет 80%, уточнили в «Роснефти». Запасы нефти на этих блоках суммарно могут составлять около 670 млн баррелей.

В феврале этого года стороны заключили контракт на покупку и продажу нефти в 2017-2019 гг.

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Бизнес
Новости

Авиакомпания iFly готова трудоустроить наибольшее число сотрудников «ВИМ-авиа»

ТАСС
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Авиакомпания iFly готова трудоустроить 260 сотрудников «ВИМ-авиа». Речь идет о вакансиях командиров воздушного судна, вторых пилотов и бортпроводников, сообщили в Росавиации.

В свою очередь «Аэрофлот» готов взять на работу 249 сотрудников «ВИМ-авиа», а «Уральские авиалинии» - 161 человека. «Азимут» может предложить 40 вакансий.

«ВИМ-авиа» заявила о прекращении полетов из-за нехватки денег и приостановки обслуживания в аэропортах 25 сентября. Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту преднамеренного банкротства перевозчика.

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Политика
Новости

Кадыров оптимистично оценил перспективы российской экономики

Ведомости
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Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Instagram, что российская экономика «под руководством нашего национального лидера Владимира Путина» двигается «по пути роста и развития». «Нужно быть сверхслепым, чтобы это не видеть!» - отметил он.

Кадыров напомнил, что недавно у российского лидера прошла «очень плодотворная встреча» с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Также, по мнению главы Чечни, «важной является встреча с руководителями крупнейших концернов Германии».

7 октября Владимиру Путину исполнилось 65 лет. Среди прочих российского президента поздравил Рамзан Кадыров, который подчеркнул, что относится в нему «с сыновней почтительностью». В честь юбилея Путина глава Чечни устроил также российско-итальянский футбольный матч в Грозном.

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Политика
Новости

Доступ к диссертации Мединского в Российской государственной библиотеке открыт для всех

ТАСС
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В Российской государственной библиотеке хранится экземпляр диссертации министра культуры Владимира Мединского. Доступ к работе министра открыт для всех, кто имеет читательский билет, рассказали в пресс-службе библиотеки.

«Вы можете приехать в Химки, где хранится обязательный экземпляр диссертации, вы можете с ним ознакомиться», - уточнили в учреждении, добавив, что каких-либо ограничений относительно доступа к диссертации не существует. Как уточнили в пресс-службе, имеющийся экземпляр не оцифрован, так как он появился в библиотеке в 2011 г. На тот момент закон об обязательном экземпляре в электронном виде еще не вступил в силу.

Автореферат диссертации (сокращенный вариант работы) хранится в здании библиотеки на Воздвиженке.

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Экономика
Новости

В правительство внесен проект антитабачной концепции

ТАСС/Ведомости
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Министерство здравоохранения России подготовило и внесло в кабинет министров новую концепцию по сокращению курения табака до 2022 г. Об этом министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала в среду на форуме Всемирной организации здравоохранения по борьбе с неинфекционными заболеваниями.

По ее словам, концепция «включает в себя меры, направленные на ограничение в том числе средств электронной доставки никотина» (цитата по ТАСС).

Проект антитабачной концепции подразумевает под собой поэтапное повышение налога на табачные изделия, увеличение ставок акцизов до среднего уровня стран Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также введение налога на сигареты. Предполагается, что к 2025 г. распространенность потребления табака среди населения должна снизиться с 33 до 25%.

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Политика
Новости

AFP: Павленский освобожден из-под психиатрического надзора во Франции

ТАСС
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Художника Петра Павленского выпустили из психиатрического стационара в Париже, передает AFP со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Врачи-психиатры провели соответствующую экспертизу.

Теперь Павленского вернут под арест и предъявят ему обвинения. Полиция также задержала его гражданскую жену Оксану Шалыгину. Ей также могут предъявить обвинения.

В ночь на 16 октября Павленский вместе с Шалыгиной поджег ограду офиса Banque de France.

В мае этого года художник и его семья получили политическое убежище во Франции. Павленский уехал из России в январе 2017 г.

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Политика
Новости

Володин сравнил Навального с новым видом санкций

Ведомости
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Программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов на закрытой панельной сессии клуба в Сочи задал спикеру Госдумы Вячеславу Володину вопрос о заявлении комитета министров Совета Европы по поводу допуска оппозиционера Алексея Навального к президентским выборам. По словам присутствовавшего на встрече политолога Алексея Чадаева (советник спикера Госдумы), Володин рассказал, что было два решения Европейского суда по правам человека о том, что ни одно, ни другое дело не является политическим и предложение комитета - неуважение к российским законам, так как по ним дважды судимый человек не может принимать участие в выборах.

Володин напомнил, что комитет министров Совета Европы участвовал в выработке решений по последним санкциям и «навязывал фигуру Навального одновременно с решением о продлении санкций». «Навальный - как вид санкции против России», - пересказал Володина политолог. По мнению спикера, европейские коллеги сами «политизируют» эту тему.

Также Володина спросили о взаимодействии с конгрессом США. По словам спикера, это вопрос взаимного двустороннего движения и российский парламент «открыт», американский настроен против. По словам участника встречи, Володин напомнил, что США - одна из немногих стран, решивших не принимать участие в последнем Межпарламентском союзе (МПС). Спикер напомнил, что более 150 стран приехали на МПС и «все выстраивают общение, а США - нет». Володин отметил, что «в Европе сейчас нет места для дискуссий».

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