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Внедорожник въехал в толпу в Харькове

В центре Харькова автомобиль въехал в толпу людей. Об этом говорится на официальной странице полиции в Facebook.

«Обстоятельства происшествия устанавливаются. Женщина, которая находилась за рулем «Лексуса», уже задержана», - уточнили в полиции.

ДТП произошло в 20.45 мск на ул. Сумской. По предварительным данным, пять человек погибли, шесть человек получили травмы различной степени тяжести.