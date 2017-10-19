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Путин объяснил назначение новых губернаторов

Президент Владимир Путин объяснил назначение новых губернаторов тем, что в России необходимо создавать новый, молодой губернаторский корпус, который состоял бы из неравнодушных политиков. Президент подчеркнул, что ротационные процессы в стране не означают, что он недоволен предыдущими главами регионов.

«Я им очень благодарен за их работу, за их результаты», — сказал Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

С начала года были досрочно уволены 16 губернаторов. Таким образом удовлетворяется запрос населения на обновление власти, отмечают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Как правило, в отставку уходили губернаторы, не демонстрировавшие очевидных успехов, не имевшие серьезной поддержки на федеральном уровне и не сумевшие урегулировать элитные конфликты в своих регионах.