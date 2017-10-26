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Врачи рассказали о состоянии журналистки «Эха Москвы» Татьяны Фельгенгауэр

Состояние журналистки Татьяны Фельгенгауэр оценивается как удовлетворительное, передает «Эхо Москвы». Об этом радиостанции рассказал директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков. Он добавил, что реабилитация займет какой-то период времени. Петриков отметил, что необходимо пройти острый период, а затем будет определяться дальнейшая тактика лечения.

23 октября на ведущую радиостанции напал 48-летний мужчина. Позже стало известно, что нападавшим является Борис Гриц, имеющий двойное гражданство — России и Израиля. Преступник напал с ножом на Фельгенгауэр. Она была ранена в шею и в тяжелом состоянии доставлена в больницу. Гриц после нападения был задержан и передан сотрудникам полиции. Ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство. Гриц признал вину частично.

Следствие рассматривает две основные версии нападения, сообщил адвокат журналистки Сергей Бадамшин: «Первая — это результат психической неуравновешенности, вторая — спланированная акция с использованием человека, подготовленного для убийства».