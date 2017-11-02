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Почти 200 боевиков сдались властям сирийской провинции Алеппо

В сирийской провинции Алеппо 198 боевиков сдались властям, сообщил представитель российского Центра примирения враждующих сторон Сослан Цебоев. «Была достигнута договоренность о выводе участников незаконных вооруженных формирований из северной части Алеппо, безопасном сопровождении и дальнейшем их амнистировании», — сказал Цебоев.

Сдавшихся участников бандформирований вывели с неподконтрольной правительству территории через контрольно-пропускной пункт. На нем сотрудники сирийских спецслужб проводили личный досмотр сдавшихся боевиков. Российская военная полиция обеспечивала безопасность периметра.

Многих сдавшихся боевиков ждет амнистия, заявил «РИА Новости» представитель администрации провинции Алеппо Абдулла Хуссейн. «Это очень правильное решение, ведь чаще всего люди просто оказываются не в том месте и не в то время, при этом у них не было намерения воевать против своей страны», — сказал он.