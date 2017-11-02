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Политика
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Почти 200 боевиков сдались властям сирийской провинции Алеппо

Интерфакс / РИА Новости
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В сирийской провинции Алеппо 198 боевиков сдались властям, сообщил представитель российского Центра примирения враждующих сторон Сослан Цебоев. «Была достигнута договоренность о выводе участников незаконных вооруженных формирований из северной части Алеппо, безопасном сопровождении и дальнейшем их амнистировании», — сказал Цебоев.

Сдавшихся участников бандформирований вывели с неподконтрольной правительству территории через контрольно-пропускной пункт. На нем сотрудники сирийских спецслужб проводили личный досмотр сдавшихся боевиков. Российская военная полиция обеспечивала безопасность периметра.

Многих сдавшихся боевиков ждет амнистия, заявил «РИА Новости» представитель администрации провинции Алеппо Абдулла Хуссейн. «Это очень правильное решение, ведь чаще всего люди просто оказываются не в том месте и не в то время, при этом у них не было намерения воевать против своей страны», — сказал он.

Бизнес
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Суд отказал Графееву в рассмотрении иска к «Системе» на 190 млрд рублей

Интерфакс / Ведомости
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Тверской районный арбитражный суд Москвы отказал бизнесмену Евгению Графееву в рассмотрении иска к АФК «Система» на 190 млрд руб., сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда. Предприниматель намерен отстаивать свои требования в судах высших инстанций. «Я готов дойти до Верховного и Конституционного суда, если не смогу найти понимание в нижестоящих судах», — заявил Графеев.

В конце октября Графеев подал иск к АФК «Система» и ее дочерней структуре «Система-инвест» о взыскании полученных в 2009-2013 гг. дивидендов «Башнефти» на сумму 190 млрд руб.

Это была вторая попытка предпринимателя подать иск к «Системе». Впервые он обратился в суд в начале октября, потребовав взыскать с компаний 133 млрд руб. Московский арбитражный суд отказал в рассмотрении иска в силу отсутствия у истца статуса экономического субъекта в данном споре.

Политика
Новости

Правительство передумало переносить авиасалон МАКС из Жуковского

Ведомости
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В 2019 г. Международный авиакосмический салон МАКС пройдет в подмосковном Жуковском. Это следует из распоряжения правительства о перечне международных выставок продукции военного назначения, которые пройдут в России в 2018-2019 гг. Ранее обсуждалась возможность перевода авиашоу в Кубинку.

В феврале 2016 г. ТАСС со ссылкой на источник в авиаотрасли сообщил, что уже в 2017 г. МАКС могут провести в Кубинке, а аэродром «Раменское» в Жуковском будет заниматься нормами гражданской авиации и экспериментальной авиацией. Тогда организатор авиасалона 2017 года эту информацию опроверг.

В сентябре 2016 г. о будущем переносе МАКС в Кубинку, точнее - на площадку Минобороны в парк «Патриот», заявил замминистра обороны Юрий Борисов. Он обещал что министерство будет просить, чтобы авиашоу прошло в Кубинке уже в 2019 г. Менеджер одного из входящих в ОАК предприятий тогда сказал «Ведомостям», что инфраструктура в Кубинке для МАКС не подходит, поэтому перевод приведет к коллапсу авиасалона, возможному уходу участников из западных стран, а российских экспонентов придется загонять в Кубинку в приказном порядке.

В июле 2017 г. руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов допустил, что нынешний МАКС, вероятно, проходит в Жуковском в последний раз, поскольку в Кубинке «создан большой выставочный комплекс» и есть вся необходимая инфраструктура для показа техники, проведения испытаний и стрельб во время выставок вооружений.

Что нового авиапром сделал с предыдущего МАКСа

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Политика
Новости

Суд вернул под арест бывшего руководителя «Дальспецстроя»

Ведомости
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Дальневосточный окружной военный суд перевел под стражу из-под домашнего ареста двух фигурантов дела о хищении более 5 млрд руб. при строительстве космодрома Восточный. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда, мера пресечения изменена бывшему руководителю «Дальспецстроя» Юрию Хризману и главному бухгалтеру предприятия Владимиру Ашихмину. Адвокат Ашихмина Алексей Слепцов рассказал, что одной из причин возвращения фигурантов под арест были названы угрозы в адрес одного из экспертов, который допрашивался по делу. По словам защитника, сообщалось, что угроза исходила от Хризмана.

По делу о многомиллиардных хищениях проходят четверо подсудимых. Кроме Хризмана и Ашихмина это экс-спикер законодательной думы Хабаровского края Виктор Чудов и сын Юрия Хризмана Михаил. Их судят в закрытом режиме. Потерпевшими по делу признаны ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России и госкорпорация «Роскосмос». Обоих Хризманов и Чудова обвиняют в растрате организованной группой в особо крупном размере (ч. 4. ст. 160 УК РФ). Следователи полагают, что в 2006-2009 гг. они похитили около 106 млн руб., принадлежащих «Дальспецстрою». Это дело возбудили в конце октября 2014 г. на основании материалов Счетной палаты.

Ашихмина и Хризмана-старшего также обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов космодрома Восточный в Амурской области с ущербом в размере 5,2 млрд руб. По версии следствия, в 2011-2013 гг. они из 22,6 млрд руб. авансов по 11 госконтрактам о строительстве объектов космодрома 5,16 млрд руб. израсходовали незаконно. Эти средства пошли на гашение кредитных обязательств в ГУП «ГУСС "Дальспецстрой", что привело к существенному нарушению охраняемых законом интересов государства, полагает следствие. Из-за действий обвиняемых строительство объектов "Восточного" в 2011-2013 гг. существенно отстало от графика.

Юрий Хризман уволился с поста руководителя "Дальспецстроя" по собственному желанию в конце 2013 г. Он был арестован в конце октября 2014 г. В феврале 2016 г. Мосгорсуд перевел его и Ашихмина под домашний арест. Суд над ними начался в мае 2016 г.

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Технологии
Новости

Чемезов назвал сумму контракта с Турцией на поставку С-400

ТАСС / Ведомости
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Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал сумму контракта с Турцией на поставку зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». «Стоимость сделки по С-400 с Турцией составила более $2 млрд», — сказал он агентству ТАСС.

Контракт на поставку Турции систем противовоздушной обороны С-400 был подписан в сентябре. Детали сделки не раскрывались. Сообщалось, что турецкая сторона уже частично оплатила С-400.

С-400 «Триумф» — зенитно-ракетная система и система противоракетной обороны большой дальности. Максимальная дальность поражения — 250 км. Максимальная высота поражения — 27 км. Заказчики — Россия, Китай, Турция.

Бизнес
Новости

«Инвитро» после обвинений в вывозе биоматериалов получила награду правительства

Ведомости
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ООО «Независимая лаборатория «Инвитро», которую недавно депутат Госдумы Геннадий Онищенко обвинил в вывозе биоматериалов россиян за рубеж, получила премию российского правительства 2017 г. в области качества. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление 1 ноября. «Инвитро» наградили за оказание качественных медицинских услуг.

Лауреатов премии определяет Минпромторг. В правительстве считают присуждение этих наград «эффективным инструментом государственного стимулирования организаций», которые стремятся улучшить качество своей продукции и услуг, важным фактором в работе по созданию конкурентоспособной экономики и повышению качества жизни россиян.

Всего премию получили 10 организаций. Среди них Ставропольский государственный аграрный университет, петербургский производитель лекарств и косметики «Вертекс», Саратовский НПЗ, производитель подсолнечных масел и майонеза ОАО «Эфирное», московский проектировщик оборудования нефтяной и нефтехимической промышленности «Гипрогазоочистка», Владимирский хлебокомбинат, «ТаграС-Энергосервис», касимовский производитель индустриального шоколада и кондитерских изделий фирма «Инфорум-пром», новгородский «Медовый дом».

Проблему сбора биоматериалов россиян иностранцами 30 октября поднял президент Владимир Путин. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков затем объяснил, что сведения об этом Путин получил от спецслужб. 31 октября бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире телеканала «Россия 1» привел «Инвитро» в качестве примера компании, вывозящей за рубеж биоматериал россиян. Он заявил, что такая работа означает, что США не прекратили свою наступательную военную программу. Онищенко также призвал взять под контроль деятельность иностранных лабораторий, которые собирают биоматериалы в России для изучения.

«Инвитро» на это заявила, что биоматериалы россиян не поставляются за границу, а утилизируются на территории России.

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Политика
Новости

ФСБ расследует как диверсию аварии на газопроводе в Крыму

ТАСС/Ведомости
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Управление ФСБ по Крыму возбудило три уголовных дела по статье «диверсия» в связи с недавними авариями на полуострове. Это ТАСС сообщили в пресс-службе управления.

С вечера 31 октября на юге Крыма произошли два прорыва газопровода. Без газоснабжения оказались несколько поселков Южного берега Крыма и детский лагерь «Артек». В том же районе также и обрушилась опора ЛЭП. После этого в регионе повысили меры безопасности. В частности, усилили охрану аэропорта «Симферополь» и Керченской переправы.

О том, что в качестве одной из версий рассматривается диверсия, ранее заявил Национальный антитеррористический комитет. Телеканал «Крым 24» сообщал, что очевидцы слышали хлопок в районе газораспределительной станции. Компания «Крымгазсети» при обследовании аварийных газопроводов обнаружила сквозные механические повреждения. Как сообщала руководитель пресс-центра компании Юлия Максименко, поврежденные участки трубы вырезали и передали следствию.

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Бизнес
Новости

Табачные компании попросили правительство сохранить в тайне состав сигарет

РБК / Ведомости
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Ассоциация «Табакпром» и Совет по вопросам развития табачной продукции направили в правительство письмо с просьбой провести дополнительное обсуждение антитабачной концепции, разработанной Минздравом, сообщает РБК со ссылкой на копию документа. В ассоциацию входят российские «дочки» корпораций JTI, British American Tobacco, Imperial Tobacco, «Донской табак» и др.

Табачные компании не согласны со многими предложениями Минздрава, в том числе с требованием относить информацию о составе табачных изделий к сведениям, которые не могут составлять коммерческую тайну. Производители табачной продукции настаивают на том, что информация об ингредиентах сигарет и их сочетаниях «охраняется законодательством на национальном, европейском и международном уровне».

Кроме того, табачники считают чрезмерным предложение Минздрава запретить использование ингредиентов со вкусами пищевых продуктов. В антитабачной концепции говорится, что использование таких добавок «увеличивает их привлекательность для детей и подростков, впервые пробующих курить». Понятие «привлекательность» является субъективным и не может служить четким критерием для установления норм регулирования продукции, считают производители.

В правительстве пока не прокомментировали информацию.

Новая концепция по сокращению курения табака до 2022 г. 18 октября была внесена в правительство. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, она «включает в себя меры, направленные на ограничение в том числе средств электронной доставки никотина». Проект антитабачной концепции подразумевает под собой поэтапное повышение налога на табачные изделия, увеличение ставок акцизов и введение налога на сигареты.

Бизнес
Новости

Сотрудников Россельхознадзора обязали работать в выходные из-за проблем с зерном в Петербурге

Ведомости
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Вице-премьер Аркадий Дворкович обязал Россельхознадзор наладить работу территориальных органов ведомства по выдаче необходимых сопроводительных документов на сельхозгрузы в выходные и праздники. Это должно быть сделано, чтобы в Петербурге не возникло дефицита хлеба. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на поручение Дворковича руководителю ведомства Сергею Данкверту от 30 октября. Ранее в октябре петербургские хлебокомбинаты и мукомольные предприятия начали жаловаться на недостаток зерна из-за нехватки вагонов и задержек с согласованием их заявок. Губернатор Георгий Полтавченко в конце сентября сообщил Дворковичу об угрозе дефицита хлеба и отметил, что городские предприятия не получают достаточно вагонов из-за экспорта зерна.

20 октября в Минтрансе прошло совещание по этой проблеме. На нем представители петербургских предприятиий жаловались, что вагоны с зерном не подаются, их заявки не согласовываются. В РЖД на это заявляли, что вагоны подолгу стоят под погрузкой на элеваторах (до десяти суток) и что есть проблемы с выгрузкой.

Источник газеты в отрасли считает, что недоступность сотрудников Россельхознадзора в выходные и в праздники действительно сильно замедляет оборачиваемость вагонов, «плюс к тому в пятницу они часов в 15 закругляются». Еще одну причину проблемы он видит в том, что 30–40% элеваторов не работают в выходные и не заинтересованы в ускорении погрузки, хотя вагоны прибывают круглосуточно.

Опрошенные газетой эксперты считают, что проблему следует решать комплексно, наладив работу элеваторов, железнодорожных операторов и портов одновременно. Мобилизация чиновников Россельхознадзора ускорит оформление сертификатов, но принципиально ситуацию не изменит, считает директор «Совэкона» Андрей Сизов.

После указания Дворковича Россельхознадзор проверил работу инспекторов в зерновых регионах и не обнаружил ни одной жалобы, сообщил газете представитель ведомства. Он добавил, что в ряде регионов инспектора службы, занимающиеся оформлением документов при перевозке зерна, и так работают круглосуточно, а в «социальных регионах» при наличии заявки выходят в выходные и праздничные дни. В Россельхознадзоре допустили, что «произошло некое недопонимание» со стороны Минтранса, так как некоторые сертификаты на зерно могут оформлять и структуры, относящиеся к другим ведомствам.

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Технологии
Новости

Орбиту МКС подняли на 700 м

Ведомости
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В ночь на 2 ноября была проведена плановая коррекция орбиты Международной космической станции (МКС), сообщает «Роскосмос». Для выполнения маневра использовалась двигательная установка космического грузовика «Прогресс МС-06», пристыкованного к МКС. За 206 сек. он поднял орбиту станции на 700 м.

«Целью проведения коррекции стало формирование баллистических условий для посадки транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-06", запланированной на 14 декабря 2017 г., а также выведения на орбиту транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-07", запланированного на 17 декабря 2017 г.», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

Зачем печатать гаечный ключ в космосе

Бизнес
Новости

«Дочка» «Ростеха» обвинила Siemens в затягивании суда по турбинам

ТАСС
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Немецкий концерн Siemens намеренно затягивает рассмотрение дела по иску о поставках турбин в Крым, заявляя новые ходатайства, считают в «Технопромэкспорте» (структура «Ростеха»). Об этом заявил ТАСС представитель «Технопромэкспорта». По его мнению, претензии истца изначально имеют не экономическую, а политическую природу.

«Экономические права Siemens не нарушены, контракт исполнен на 100%, и истец прекрасно это знает. В ходе спора Siemens фактически добивается, чтобы российские компании и российские суды на российской территории признавали санкционные требования чужой международной организации — Евросоюза», — сказал собеседник агентства.

Это заявление прозвучало перед заседанием Арбитражного суда Москвы. Он рассматривает иск Siemens и присоединившейся к нему российской компании «Сименс технологии газовых турбин» (совместное предприятие Siemens и «Силовых машин») к ОАО и ООО «Технопромэкспорт». Иск немецкий концерн подал в июле. Его претензии связаны с исполнением контракта, по которому завод «Сименс — технологии газовых турбин» изготовил для «Технопромэкспорта» четыре газотурбинных установки. Оборудование предназначалось для строительства ТЭС в Краснодарском крае. По версии истца, структуры «Ростеха» в нарушении санкций Евросоюза переместили турбины в Крым. В октябре «Технопромэкспорт» подал встречный иск к Siemens о признании сделки частично недействительной.

Политика
Новости

СМИ сообщили об авиаударах Израиля по Сирии

Ведомости
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ВВС Израиля нанесли удары по оружейному складу в сельской местности к югу от города Хомс в Сирии. Это сообщает Jеrusalem Post со ссылкой на арабские СМИ. Удар был нанесен из воздушного пространства Ливана, уточняет «РИА Новости» со ссылкой на источник в службе безопасности Ливана. Бомбардировку склада Reuters подтвердил командир отряда, который сражается на стороне сирийских правительственных войск.

ПВО Сирии нанесли по израильским самолетам ответный удар, но не задели их, сообщают арабские СМИ и «РИА Новости».

Это третий случай за последние недели, когда СМИ сообщают об авиаударах Израиля по Сирии, отмечает Jerusalem Post.

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