Политика

Новости

Суд зарегистрировал иск Навального к Путину

Тверской суд Москвы зарегистрировал иск Алексея Навального к президенту Владимиру Путину, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Анастасию Дзюрко. Оппозиционер обвиняет президента в незаконном отказе в согласовании митингов.

В картотеке дел на сайте Тверского районного суда Москвы информации об иске на момент публикации не было.

По мнению Навального, прекращение согласований его митингов по всей стране — личный приказ Путина. «Каждую неделю мы отправляем около 200 заявок, и везде отказы. Абсолютно незаконные», — говорил он. Оппозиционер обещает представить в суде «исчерпывающие доказательства того, как городские администрации по всей стране действуют организованно, синхронно и по явным указаниям из Москвы».

Как сообщал начальник федерального штаба Навального Леонид Волков, первые встречи в начале сентября им согласовывали, а начиная с 18 сентября власти перестали согласовывать встречи с избирателями.