Алексей Навальный решил подать в суд на Путина М. Стулов / Ведомости

Алексей Навальный решил подать в суд на президента России Владимира Путина и его администрацию, сообщил оппозиционер в своем блоге. По мнению Навального, прекращение согласований его митингов по всей стране - личный приказ Путина.

«Каждую неделю мы отправляем около 200 заявок и везде отказы. Абсолютно незаконные... Нет ни малейших сомнений, что приказ такой отдал лично президент Путин в связи с тем, что он просто боится нашей избирательной кампании», - пишет Навальный.

В видео Навальный заявил, что не считает настоящими предвыборные кампании всех других людей, объявивших о намерении баллотироваться в президенты, и в подтверждение показал длинную таблицу отказов в согласовании предвыборных митингов. «Мы создали региональную политическую структуру такой силы, что даже в условиях цензуры мы вполне можем конкурировать с ним [Путиным] на выборах», - считает Навальный.

Он напоминает, что отказ в митинге незаконен, и обещает представить в суде «исчерпывающие доказательства того, как городские администрации по всей стране действуют организованно, синхронно и по явным указаниям из Москвы». «Да-да, мы знаем всё про российские суды, но нам важно действовать строго по закону», - подчеркивает оппозиционер.

На частной территории

Поскольку возможность встреч с избирателями на митингах заблокирована, встречи переходят в другой формат - «на частной земле и в частных помещениях». «Ищем честных и неробких людей в регионах, у которых в собственности есть склады, ангары, торгцентры, кинотеатры и т. д. Любые помещения, способные вместить больше тысячи человек», - пишет Навальный. В городе-миллионнике помещение должно быть не меньше 3000 кв. м, в Москве и Петербурге - от 10 000 кв. м.

Сам Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества в понедельник заявил, что «некоторые группы протестующих или организаторы этих мероприятий специально сами часто обостряют ситуацию для того, чтобы привлечь внимание». Президент «может представить», что «органы власти загоняют куда-то там за бугор все эти акции», но призвал и протестующих не перекрывать улицы и не вызывать агрессию.

Акция в поддержку Навального в Москве