Власти перестали согласовывать встречи Навального со сторонниками

Навальный считает, что отказы горадминистраций координируются из Москвы, поэтому он планирует подать в суд на президента и его администрацию Евгений Разумный / Ведомости

Оппозиционеру Алексею Навальному фактически перестали согласовывать встречи со сторонниками в регионах. По словам начальника федерального штаба Навального Леонида Волкова, первые встречи в начале сентября им согласовывали – в частности, 15–17 сентября так было в Мурманске, Екатеринбурге и Омске. На уведомления, поданные 18 сентября, были получены отказы в крупных городах, но теперь активистам отказывают в согласовании встреч и в городах с населением менее 500 000 жителей, говорит Волков. На 3–6 ноября уведомления подавались в 42 городах в шести временных слотах, но из 252 заявок без оговорок была согласована только одна (в Сыктывкаре), а в Улан-Удэ власти трижды предлагали перенести акцию на неприемлемые площадки (см. таблицу).

Как написал Навальный на своем сайте, он считает, что отказы горадминистраций координируются из Москвы, поэтому он планирует подать в суд на президента и его администрацию. Встречи с избирателями теперь планируется проводить на частных площадках, как это уже было в Тамбове.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в среду не ответил на вопросы «Ведомостей».

В понедельник на встрече Владимира Путина с Советом по правам человека член СПЧ Николай Сванидзе поднимал вопрос об отказах в согласовании публичных мероприятий, в том числе организованных Навальным 26 марта и 12 июня. По подсчетам Сванидзе, 26 марта в 61 регионе прошло 136 акций, 45 из которых не были согласованы. Член СПЧ считает несогласование акций серьезной проблемой: «В ходе согласованных акций количество нарушений и задержаний стремится к нулю. Обе стороны должны желать согласования, но у власти несоизмеримо больше ресурсов и возможностей. У нее совершенно другой уровень ответственности, поэтому с власти больше и спрос». Путин в ответ сказал, что «некоторые группы протестующих или организаторы этих мероприятий специально сами часто обостряют ситуацию для того, чтобы привлечь внимание». Президент «может представить», что «органы власти загоняют куда-то там за бугор все эти акции», но призывает и протестующих не перекрывать улицы и не вызывать агрессию.

Навальный начал кампанию в декабре, после того как Верховный суд отменил приговор по делу «Кировлеса». Но уже в феврале 2017 г. Ленинский райсуд Кирова вновь приговорил Навального к пяти годам условно по тому же делу, таким образом вновь лишив оппозиционера, осужденного по тяжкой статье УК, пассивного избирательного права и возможности участвовать в президентских выборах.

«Понятно, что идет команда сверху не согласовывать мероприятия, трудно представить, что это отдают на откуп городским администрациям. Если вначале, видимо, было решение не препятствовать и не доводить до конфликтов, то теперь ситуация изменилась», – считает политолог Николай Петров. Это может быть связано с выдвижением в президенты телеведущей Ксении Собчак, поскольку появился кандидат, который позволит размыть поддержку Навального, предполагает эксперт: «Не исключено также, что это новая тактика и дальше администрация будет смотреть, проглотит это Навальный или нет. Поскольку в отношении Навального постоянно есть попытки властей идти дальше в наступление на него, а если не получается, то они сдают назад».