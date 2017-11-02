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Елена Мухаметшина
Демократия
Статья опубликована в № 4442 от 02.11.2017 под заголовком: Алексей Навальный лишился встреч

Власти перестали согласовывать встречи Навального со сторонниками

Это явно делается по команде сверху, но ситуация может измениться, считает эксперт

Оппозиционеру Алексею Навальному фактически перестали согласовывать встречи со сторонниками в регионах. По словам начальника федерального штаба Навального Леонида Волкова, первые встречи в начале сентября им согласовывали – в частности, 15–17 сентября так было в Мурманске, Екатеринбурге и Омске. На уведомления, поданные 18 сентября, были получены отказы в крупных городах, но теперь активистам отказывают в согласовании встреч и в городах с населением менее 500 000 жителей, говорит Волков. На 3–6 ноября уведомления подавались в 42 городах в шести временных слотах, но из 252 заявок без оговорок была согласована только одна (в Сыктывкаре), а в Улан-Удэ власти трижды предлагали перенести акцию на неприемлемые площадки (см. таблицу).

Как написал Навальный на своем сайте, он считает, что отказы горадминистраций координируются из Москвы, поэтому он планирует подать в суд на президента и его администрацию. Встречи с избирателями теперь планируется проводить на частных площадках, как это уже было в Тамбове.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в среду не ответил на вопросы «Ведомостей».

В понедельник на встрече Владимира Путина с Советом по правам человека член СПЧ Николай Сванидзе поднимал вопрос об отказах в согласовании публичных мероприятий, в том числе организованных Навальным 26 марта и 12 июня. По подсчетам Сванидзе, 26 марта в 61 регионе прошло 136 акций, 45 из которых не были согласованы. Член СПЧ считает несогласование акций серьезной проблемой: «В ходе согласованных акций количество нарушений и задержаний стремится к нулю. Обе стороны должны желать согласования, но у власти несоизмеримо больше ресурсов и возможностей. У нее совершенно другой уровень ответственности, поэтому с власти больше и спрос». Путин в ответ сказал, что «некоторые группы протестующих или организаторы этих мероприятий специально сами часто обостряют ситуацию для того, чтобы привлечь внимание». Президент «может представить», что «органы власти загоняют куда-то там за бугор все эти акции», но призывает и протестующих не перекрывать улицы и не вызывать агрессию.

Навальный начал кампанию в декабре, после того как Верховный суд отменил приговор по делу «Кировлеса». Но уже в феврале 2017 г. Ленинский райсуд Кирова вновь приговорил Навального к пяти годам условно по тому же делу, таким образом вновь лишив оппозиционера, осужденного по тяжкой статье УК, пассивного избирательного права и возможности участвовать в президентских выборах.

«Понятно, что идет команда сверху не согласовывать мероприятия, трудно представить, что это отдают на откуп городским администрациям. Если вначале, видимо, было решение не препятствовать и не доводить до конфликтов, то теперь ситуация изменилась», – считает политолог Николай Петров. Это может быть связано с выдвижением в президенты телеведущей Ксении Собчак, поскольку появился кандидат, который позволит размыть поддержку Навального, предполагает эксперт: «Не исключено также, что это новая тактика и дальше администрация будет смотреть, проглотит это Навальный или нет. Поскольку в отношении Навального постоянно есть попытки властей идти дальше в наступление на него, а если не получается, то они сдают назад».

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