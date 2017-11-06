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Политика
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Япония намерена ввести дополнительные санкции в отношении КНДР

Associated Press / Ведомости
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с президентом США Дональдом Трампом объявил о намерении ввести дополнительные санкции в отношении КНДР. «Завтра мы примем решение о замораживании активов 35 организаций и физических лиц», — сказал Абэ.

Дональд Трамп отправился в двенадцатидневную поездку по странам Азии. Первой страной, которую он посетил, стала Япония. Планируется, что 10 ноября он примет участие в саммите АТЭС во Вьетнаме. На полях саммита может состояться встреча Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

После встречи с Абэ Трамп заявил, что ожидает от Токио покупки крупной партии американского оружия. Он пояснил, что подобная покупка «огромного количества» оружия, среди прочего, позволит Токио легко сбивать северокорейские ракеты.

Политика
Новости

В Крыму рассказали об украинском плане по дискредитации полуострова

РИА Новости
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Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский заявил, что планы по дискредитации крымского полуострова, разрабатываемые специальным центром под Киевом, были своевременно вскрыты.

«Руководит всем этим центр, созданный под Киевом для дискредитации российских и крымских властей и вообще всех тех процессов, которые происходят в Республике Крым и Российской Федерации в целом», — сказал «РИА Новости» Полонский.

Он добавил, что все, кто был задействован в этой схеме, идентифицированы. «Я думаю, что эта затея по дискредитации Крыма заранее обречена на неудачу», — отметил Полонский.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обвинил Киев и страны Запада в том, что они развязали против региона масштабную информационную войну, привлекая к этой работе крымчан, покинувших полуостров.

Бизнес
Новости

Мильнер отверг покупку долей в Facebook и Twitter на деньги Кремля

Ведомости
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Фонд DST Global Юрия Мильнера ответил на обвинения в том, что покупал акции Facebook и Twitter на связанные с Кремлем средства. Об этом сообщала газета The New York Times со ссылкой на новое расследование об офшорах.

В воскресенье Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал результаты нового расследования об офшорах, связанных с политиками и бизнесменами. К журналистам попали 13,4 млн документов из внутреннего архива бермудских юридических компаний Appleby и Estera.

Одним из фигурантов «Райского досье» стал российский бизнесмен Юрий Мильнер. NYT сообщила, что за инвестициями Мильнера в высокотехнологичные американские компании в 2009-2011 гг. стоят близкие к Кремлю люди и структуры.

В ответе DST Global, опубликованном NYT, говорится, что нет ничего необычного в том, что инвестиционный фонд принимает средства от различных международных структур, в том числе государственных. Все они, включая миллиардера Алишера Усманова, банк ВТБ и ряд суверенных фондов со всего мира, являются пассивными инвесторами и не влияют на выбор компаний, в которые фонд вкладывает их деньги.

Финансы
Новости

Нефть достигла двухлетнего максимума после ареста саудовских принцев

Bloomberg / Ведомости
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В понедельник нефть марки Brent дорожала до $62,87 за баррель. Последний раз нефть стоила столько летом 2015 г. По данным на 13.24 мск, стоимость январских фьючерсов Brent составляла $62,36 (+0,465%), WTI — $55,88 (+0,429%).

Аналитики Bloomberg связали рост нефтяных котировок с арестами в Саудовской Аравии.

В выходные в Эр-Рияде начал работать новый антикоррупционный комитет. За сутки он арестовал 11 принцев и 38 бывших и действующих министров, их заместителей и бизнесменов.

Среди задержанных — один из богатейших людей Ближнего Востока миллиардер принц Аль-Валид бин Талал.

Политика
Новости

Путин выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в Техасе

Ведомости
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнование американскому коллеге Дональду Трампу в связи с гибелью людей в Техасе. «Трудно представить себе более жестокое и циничное преступление, чем убийство людей в ходе церковной службы», — говорится в телеграмме.

Во время воскресной службы в техасском городе Сазерленд-Спрингс 26-летний местный житель расстрелял 26 человек, еще около 20 получили ранения.

Нападавший был ликвидирован полицией. Его личность установлена. Это был Девин Патрик Келли, ранее служивший в ВВС США. В 2014 г. он был осужден за нападение на жену и ребенка и уволен со службы по дисциплинарным причинам.

Политика
Новости

Саудовская Аравия назвала пуск ракеты актом агрессии со стороны Ирана

РИА Новости
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В Эр-Рияде считают пуск ракеты из Йемена в сторону Саудовской Аравии актом агрессии со стороны Ирана, передает саудовское государственное новостное агентство SPA.

В будущем подобные действия будут «рассматриваться как акт войны против королевства Саудовской Аравии», отмечается в сообщении. «Это тем самым подтверждает законное право королевства защищать свою территорию и свой народ согласно ст. 51 Устава ООН», — говорится в заявлении (цитата по «РИА Новости»).

Ранее силы противоракетной обороны Саудовской Аравии перехватили ракету, пущенную йеменскими повстанцами-хуситами в направлении аэропорта саудовской столицы.

Политика
Новости

У королевы Елизаветы II нашли $13 млн в офшорах

Ведомости
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Королева Великобритании Елизавета II инвестировала 10 млн фунтов стерлингов ($13 млн) в офшоры, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на отчет Paradise Papers («Райские бумаги»), опубликованный Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ).

Из отчета следует, что в 2004 и 2005 гг. герцогство Ланкастер, которое управляет личными финансами королевы, вложило средства в две офшорные компании на Бермудских и Каймановых островах. Через один из офшоров впоследствии были приобретены доли в двух британских компаниях.

Представители герцогства заявили, что инвестируют только в проверенные инвестиционные фонды, а королева платит налоги с дохода, который приносит ей Ланкастер.

ICIJ в воскресенье опубликовал результаты нового расследования об офшорах, связанных с политиками и бизнесменами. К журналистам попали 13,4 млн документов из внутреннего архива бермудских юридических компаний Appleby и Estera, пишет консорциум.

Политика
Новости

Бельгийские власти условно освободили бывшего главу Каталонии

Ведомости
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Судебный следователь в Бельгии принял решение условно освободить бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона и четверых его соратников, сообщает телеканал France 3. «После 8 часов заслушивания было принято решение об условном освобождении», — говорится в сообщении канала.

Накануне Пучдемон и четверо бывших министров Каталонии сами сдались бельгийской полиции. Их задержали на 24 часа до 9.17 понедельника, 6 ноября. За это время судебный следователь должен был принять решение, исполнять ли ордер испанского суда на арест политиков или нет.

Согласно решению властей Бельгии, Пучдемон и его соратники «не могут покидать бельгийскую территорию без согласия судебного следователя, должны проживать по определенному адресу, лично присутствовать при всех актах процедуры или являться по всем вызовам юридических и полицейских властей» (цитата газеты Le Soir).

Ранее суд в Испании выдал ордер на арест Пучдемона и его сторонников, находящихся в Бельгии. Они обвиняются в мятеже, неподчинении властям и хищении госсредств. Ордер был передан Брюсселю.

Политика
Новости

Открывший стрельбу в Техасе был осужден за нападение на жену и ребенка

Ведомости
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Мужчина, открывший стрельбу в техасской церкви, пять лет назад был осужден за нападение на жену и ребенка, передает телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря ВВС США Энн Стефанек.

По ее словам, Девин Патрик Келли 1991 года рождения «ранее состоял на службе в ВВС США» и «занимался обеспечением готовности тыла на воздушной базе Холломан, Нью-Мексико с 2010 г. до его увольнения». В 2014 г. он был уволен по дисциплинарным причинам и находился под арестом 12 месяцев.

CBS News со ссылкой на представителей властей сообщает, что стрелявший, скорее всего, не имел связей с террористическими группировками.

В результате стрельбы в баптистской церкви в техасском городе Сазерленд-Спрингс, по уточненным данным, погибли 26 человек, еще 20 получили ранения. Нападавший был ликвидирован.

Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить американские флаги до 9 ноября «в знак уважения к жертвам бессмысленного акта насилия», говорится в сообщении Белого дома.

Политика
Новости

Жертвами стрельбы в Техасе стали 27 человек

Ведомости
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Как минимум 27 человек погибли в результате стрельбы в техасской церкви, еще 24 получили ранения, сообщает «Би-би-си». Мужчина в военной одежде открыл стрельбу во время воскресной службы. В это время в церкви находились не менее 50 человек. «Свидетели видели, как человек в полной экипировке вошел в церковь и открыл огонь около 11.30 утра (по местному времени)», — пишет газета Daily Mail.

Инцидент произошел в баптистской церкви города Сазерленд-Спрингс (штат Техас). Нападавший был один и он застрелен полицией. Правоохранители проверяют, не было ли у него сообщников, передает NBC News. О мотивах стрелявшего пока ничего не сообщается.

По словам очевидцев, среди погибших — двухлетний ребенок. Шериф округа Уилсон Джо Тэкитт подтвердил, что среди погибших и раненых есть дети, но не назвал точных цифр.

Президент США Дональд Трамп, который уехал в турне по странам Азии, выразил солидарность с жителями Сазерленд-Спрингс. Он написал в Twitter, что на месте полиция и сотрудники ФБР, а сам он следит за событиями из Японии.

Политика
Новости

Ростуризм предупредил россиян об урагане «Дамри» во Вьетнаме

Reuters / Ведомости
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На вьетнамские районы Кханьхоа и Биньтхуан, где отдыхает большое количество российских туристов, обрушился ураган «Дамри», двенадцатый в этом году. По данным Ростуризма, пострадавших среди россиян нет.

Ростуризм рекомендует российским туристам, отдыхающим во Вьетнаме, «принимать во внимание погодные условия, проявлять осмотрительность» и при необходимости звонить по телефонам, указанным на сайте.

Как сообщает Reuters, жертвами урагана стали как минимум 27 человек, еще 22 человека числятся пропавшими без вести. Стихия охватила южную и центральную часть страны. Порывы ветра достигают 90 км/ч, повреждено более 40 000 домов, повалены столбы, вырваны с корнем деревья, проводится эвакуация населения.

Также пострадал пятый по численности населения город Дананг, в котором 10 ноября должен начаться саммит АТЭС. Во время урагана обрушился щит с надписью «Добро пожаловать в Дананг», пишет агентство.

Политика
Новости

Посол России в США рассказал об отказе конгрессменов встретиться с ним

ТАСС
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Члены американского конгресса отказались встретиться с новым послом России в США Анатолием Антоновым. Об этом он сообщил на полях ежегодной конференции Российско-американской ассоциации ученых в Чикаго.

«На все запросы в конгресс повстречаться мне было отказано», — сказал Антонов.

Он отметил, что российские парламентарии тепло встретили посла США в России Джона Хантсмана. «Возможно, движение с той стороны поможет сдвинуть ситуацию», — добавил Антонов.

Новый посол России в США прибыл в Вашингтон 31 августа. Антонов сменил Сергея Кисляка, который завершил свою работу в американской столице 22 июля.

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