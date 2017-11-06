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Япония намерена ввести дополнительные санкции в отношении КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с президентом США Дональдом Трампом объявил о намерении ввести дополнительные санкции в отношении КНДР. «Завтра мы примем решение о замораживании активов 35 организаций и физических лиц», — сказал Абэ.

Дональд Трамп отправился в двенадцатидневную поездку по странам Азии. Первой страной, которую он посетил, стала Япония. Планируется, что 10 ноября он примет участие в саммите АТЭС во Вьетнаме. На полях саммита может состояться встреча Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

После встречи с Абэ Трамп заявил, что ожидает от Токио покупки крупной партии американского оружия. Он пояснил, что подобная покупка «огромного количества» оружия, среди прочего, позволит Токио легко сбивать северокорейские ракеты.