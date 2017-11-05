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Трамп выразил надежду на встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп надеется, что ему удастся провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС во Вьетнаме. Об этом он заявил журналистам на борту самолета, летящего в Японию. Трамп отправился в 12-дневную поездку по странам Азии.

По словам президента США, он «хотел бы получить помощь Путина» в урегулировании ситуации на Корейском полуострове.

В Кремле не исключают, что встреча Путина с Трампом может состояться 10 ноября. В субботу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что темой переговоров президентов может стать ситуация в Сирии.