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Песков назвал тему возможной встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут обсудить ситуацию в Сирии на полях саммита АТЭС. Тема «согласовывается», отметил Песков.

В пятницу Трамп сообщил, что он может встретиться с Путиным 10 ноября во Вьетнаме. В Кремле не исключили, что это может произойти.

По словам Пескова, есть множество тем для обсуждения на встрече Путина и Трампа, поэтому в общих интересах, «чтобы оба президента нашли возможность для более-менее продолжительного общения».